Rehabilitación de caminos estatales costará 50 mdp

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío dio a conocer que la Junta Estatal de Caminos ya realizó la evaluación de los daños en los tramos carreteros que se encuentran a cargo del Gobierno Estatal. De acuerdo con el análisis inicial, estos superarían los 50 millones de pesos. Esta declaración se da luego de que las lluvias generadas por la tormenta tropical Javier y el huracán Kay provocaran deslaves y cortes carreteros a lo largo de la media península.

En cuanto al costo de rehabilitar las carreteras federales, indicó que no cuenta con esa cifra, pues es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), y que para ello se tuvo la visita del titular de la dependencia, Jorge Nuño Lara.

En el tema de las casas, explicó que el Instituto de Vivienda de Baja California Sur está atendiendo a las familias afectadas.

El mandatario estatal mencionó que en Santa Rosalía existen diez familias que viven en una zona de alto riesgo en la colonia Nivel 50, las cuales podrían ser reubicadas.

“Les dije, si no, ya va a ser responsabilidad de que se quieran quedar ahí, pero si no el gobierno no puede estar cada año que llueva mucho, no necesitamos huracán, cada año que llueva mucho tener estos problemas, y están en una parte de alto riesgo, en un cerro que se está desgajando de manera permanente ahí en Santa Rosalía”, puntualizó.