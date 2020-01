Rehabilitan calles y avenidas de CSL

Los Cabos.- Actualmente la dirección municipal de Obras Públicas trabaja en el Programa Permanente de Bacheo en Cabo San Lucas, en el bulevar Hidalgo y en la colonia Acuario; en San José del Cabo, realiza obras de reparación con concreto hidraúlico sobre avenida Centenario, y comenzó en la calle Baja California, en la colonia Santa Rosa, a la altura de Alta Tensión, hacia el panteón; así lo informó el director municipal de Obras Públicas, Juan Francisco Ayala Amezcua, quien resaltó que la inversión destinada para este programa fue de 10,180,849.39 pesos.Estas obras se realizan en coordinación con Tránsito Municipal para el control vehicular y poder sacar adelante los trabajos, que por ahora, van en tiempo, y de seguir así y no presentarse algún inconveniente, podrán ser entregadas en forma, por lo que hizo un llamado y atenta invitación a toda la población para que tenga paciencia, “son pocos los días de molestia y el beneficio es integral”.

Al respecto ciudadanos de Los Cabos manifestaron su postura con relación al tema; Jhony quien vive en Cabo San Lucas, mencionó que la medida que se está tomando es positiva, ya que: “varias administraciones pasadas dejaron de realizarlas”.

Por su parte, Jaime Jacinto comentó que vive en la colonia Guaymitas y ahí no ha visto reparaciones, pero en la Pablo L. Martínez, hacia el canal, sí: “hay una calle que recientemente fue pavimentada y la obra es positiva, porque por esa zona se inundaba y con esta reparación ya no ocurre”.

En tanto que Marco Antonio Lara, quien lleva viviendo más de 17 años en el destino, notó que la XIII Administración pavimentó por donde vive, mencionó que se ve más bonito, luce más y está limpio y con menos polvo.

Por tal motivo, el funcionario público agregó que es importante que la población mande sus fotos de baches o banquetas en mal estado al correo bacheosjd@gmail.com para San José del Cabo y bacheocsl@gmail.com para Cabo San Lucas, y si corresponde al área, le damos solución, si no, lo canalizamos a donde corresponde para que se realice de inmediato el trabajo de rehabilitación, y no pasen semanas o hasta años, sin que se hayan hecho los cambios que la sociedad exige y reclama, precisó el servidor público.