Reinstalación de puente podría iniciar a finales de enero

Luego del exitoso derrumbe del puente peatonal ubicado en Cabo San Lucas, Ramón Adrián Marín Cota, director general de Obras Públicas de Los Cabos tuvo a bien informar que los trabajos podrían iniciar a finales de enero de estar en buen estado la trabe que se retiró.

Expuso que las maniobras de derrumbe fueron de alto riesgo, no obstante, se logró concretar, y ahora estan en el estudio de la trabe ya que el problema no era la estructura si no su altura puesto que no cumplía con los 5 metros con 50 cm, al tener solo 4 metros 97 cm.

“Al nosotros poner la trabe en la parte del piso, nos dimos cuenta que la trabe trae ahí alguna una condición no muy agradable, pero lo vamos a revisar con los colegios, le vamos a pedir el favor que ellos, que son los expertos que nos ayuden, si la trabe estuviera en condiciones se va a volver a reinstalar, pero con pilares mucho más anchas y otra cosa, que es la preocupación del Presidente Municipal que quitemos los escalones, ahora van a ser rampas para las personas con capacidades diferentes que además ya no se utilizan los escalones, ahora ya son rampas”, afirmó.

Destacó que de funcionar la trabe a finales de enero o principio de febrero podrían estar instalando de nueva cuenta el puente, de lo contrario la obra se alargaría por temas de presupuesto, pues un puente cuesta mucho.