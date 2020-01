Reitera IMSS que no hay desabasto de medicamentos oncológicos

México, 9 Ene (Notimex).– No existe un desbasto de medicamentos oncológicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues si bien puede haber recetas rechazadas, tendrían alcanzar 80 o 70 por ciento, señaló el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

“En términos generales no hay (desabasto). Una institución que otorga 200 millones de recetas siempre tiene algunos grados de porcentaje (de recetas rechazadas), pero en miles es uno por ciento. (…) No nos confiamos, ni dejamos de estar siempre al pendiente, pero una situación de desabasto a partir de estos casos no puede plantear así”, apuntó.

Específicamente en los medicamentos oncológicos, Robledo Aburto explicó que la situación se atiende todos los días, “son miles de dosis, los tratamientos que se dan todos los días y no hay un tema en el que se genere una percepción de que no hay esos medicamentos”.

“Hay veces que, por alguna situación de programación, una persona llega y entonces la mezcla que le correspondía no se alcanzó a hacer o hubo alguna demora y entonces no se le pudo aplicar y se le tuvo que aplicar en otro día, pero una de miles de las que ocurren todos los días”, indicó.

Entrevistado en el marco del banderazo de 20 nuevas ambulancias para hospitales rurales, el titular del IMSS detalló que con la compra consolidada de medicamentos trajo ahorro de siete mil millones de pesos que va a permitir a las instituciones la compra de más fármacos y de mejor calidad.

“Es un mecanismo en el que nosotros con esta triple eficiencia que se está planteando, vamos a poder primero, ir en todos los padecimientos, en este caso no sólo en oncología, a busca el mejor tratamiento para nuestros derechohabientes”.