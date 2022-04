¿Cuál es la relevancia de fomentar la lectura a los niños?

En el marco del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se conmemora el 2 de abril de cada año, preguntamos a los ciudadanos si consideran importante generar el hábito de la lectura entre los más jóvenes del hogar.

De igual manera, otro ciudadano comentó: “Así se les abre más la mente y piensan en otras cosas, ahorita mi niño está chiquito y todavía no sabe leer por eso es que no lo pongo a leer pero ya que aprenda le voy a poner cuentos”.

Por otra parte, hay quienes no esperan a que los menores crezcan y desde muy pequeños les leen y compran libros ilustrados.

Y mientras algunas personas consideran que por leer los libros de la escuela estas inculcando el hábito en los menores, otros hubieran deseado que sus padres les enseñaran la grandeza de la lectura desde pequeños.

“Yo estoy empezando a leer y me hubiera encantado hacerlo desde chiquita. Los papás deben empezar con libros que sean de interés del niño, no les vas a poner a leer algo que no puedan entender”, sostuvo una joven sudcaliforniana.

Otro muchacho comentó: “Me pusieron a leer desde los ocho años, al inicio me obligaban pero sí me llegó a gustar. Recuerdo los libros que me llamaban la atención que fueron ‘El espejo enterrado’ qué trata de la historia cuando vinieron a las américas y el ‘Periquillo Sarmiento’”.