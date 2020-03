Renato Ibarra se mantendrá al menos seis días más en prisión

CPS NOTICIAS

Pamela Taracena, abogada del volante ecuatoriano Renato Ibarra, señaló que solicitaron una ampliación de término y la siguiente audición será en seis días, tiempo en la que el futbolista del América se mantendrá en la cárcel.

Durante la mañana de este domingo se llevó a cabo la audiencia de control en contra del futbolista ecuatoriano que fue acusado de “violencia familiar y tentativa de feminicidio” en contra de su pareja Lucely Chalá.

“Solicitamos una ampliación de término, estamos al tenor de lo que nos diga el juez de control, de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa, pero estamos en el tema de la ampliación del termino”, dijo.

Entrevistada a su salida del Reclusorio Norte, la representante legal de Ibarra explicó que será en seis días cuando se realice la audiencia, en hora por determinar. Explicó que Ibarra y pareja no están en “malos términos”, pero que no podía hablar más de la situación para evitar alguna especulación.

Cuestionada sobre su opinión de que se le haya imputado por “intento de feminicidio”, manifestó que es un tema delicado en el país, “en las cuestiones de género estamos en una situación alarmante. No puedo emitir mi opinión personal, y sí me parece exagerado o no todo se va a sustentar con nuestras pruebas”.

Debido a la gravedad del delito, Ibarra fue trasladado al Reclusorio Oriente.