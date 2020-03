“René” de Residente llega a 30 millones de reproducciones

Se une a la lista de videos más populares del mundo

(Notimex).- El tema René de Residente, ya es tendencia en el mundo, a poco menos de una semana haberse lanzado, tiene más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales y representa una introspectiva de su intérprete, el músico puertorriqueño René Pérez Joglar, exintegrante de Calle 13, quien asegura que necesitaba hacer una canción así para regresar a sus raíces.

De acuerdo con el portal de videos YouTube, René alcanzó el puesto número uno en Estados Unidos y un impacto global desde las primeras 24 horas de su lanzamiento.

Este nuevo sencillo ha ganado el respeto y el apoyo a través de redes sociales de grandes figuras a nivel mundial, como Bad Bunny, Zoe Saldaña, Shakira, Camila Cabello, Rosalía, Karol G, Alejandro Sanz, Edgar Ramírez y Kany García, entre otros.

El video fue dirigido por Residente en su país natal, Puerto Rico, además figura a nivel mundial en las listas de varias plataformas digitales. Hoy, el audiovisual tiene más de 30 millones de vistas desde su estreno el 27 de febrero.

“Esta canción me ayudó a salir de un lugar del que no quería estar”, compartió Residente. “Necesitaba regresar a mi ciudad natal y a mi casa para reconectarme con mis amigos. Necesitaba volver a ser yo, René. Ver la reacción de mis fanáticos, amigos personales y la industria, ha significado mucho para mí. Hacemos música para tocar a otros, pero no pensé que mi historia personal lo haría y estoy feliz de que podamos tener música para curar el dolor”.