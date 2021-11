Lo que se sabe sobre la renuncia de la secretaria de Turismo de la CDMX

Luego de que el periodista de El Financiero, Darío Celis, diera a conocer presuntos actos ilícitos que habría cometido la ahora exsecretaria de Turismo de CDMX, Paola Félix Díaz. La funcionaria decidió presentar el sábado su renuncia.

El columnista dijo que Félix Díaz, presuntamente fue detenida en el aeropuerto de Aurora, Guatemala al intentar ingresar cerca de 25 mil dólares en efectivo de manera ilegal, mientras la jefa de Gobierno de la CDMX, se encontraba de en campañas recorriendo los estados.

La secretaría le pregunto al periodista si tenía pruebas de dichas acusaciones, de lo contrario lo demandaría por daño moral, ante lo que el respondió que tenía pruebas para sostener lo que decía.

“Si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo haces, te demandaré por daño moral”, respondió al periodista.