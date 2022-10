Renuncia Secretaria de Economía; ¿fue por la militarización?

Este jueves, Andrés Manuel López Obrador anunció que Tatiana Clouthier presentó su renuncia a la Secretaría de Economía.

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del gobierno , no así de la lucha por la transformación. Respetamos su decisión “, dijo el primer mandatario en su habitual conferencia matutina, acompañado por la funcionaria.

López Obrador aseguró que la renuncia de Tatiana Clouthier Carrillo de la Secretaría de Economía fue en los mejores términos e informó que mañana viernes dará a conocer el nombre de la persona que la sustituirá, esto por respero a ella; afirmó que la idea era hacerle un homenaje “pero ya lo tomaron de otro manera” al llenarse las redes sociales de criticas.

El presidente López Obrador aseguró que platicó con Tatiana Cloutihier sobre su renuncia desde julio.

Por su parte, la exsecretaria Clouthier leyó la carta que le escribió el presidente con motivo de “no levantar especulaciones”

“ Me tocó jugar en las grandes ligas y uno debe saber cuándo debe retirarse, me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo”, dijo entre llanto Tatiana Clouthier al anunciar su salida de la Secretaría de Economía.

La renuncia de Tatania Clouthier se da en medio de un aumento de precios, el repunte de la inflación y las negociaciones con Estados Unidos y Canadá por el T-MEC.

Así mismo mediante redes, el panista y exdiputado federal, Manuel Clouthier, se pronunció sobre la salida de su hermana, Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía (SE) y aseguró que su “abandono” al gabinete de López Obrador fue provocado por la militarización del país y la Guardia Nacional, tras el paso de su administración a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Creo , esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López

— Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) October 6, 2022