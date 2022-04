Los Cabos reorganiza el “cochinero” del pasado gobierno municipal

Oscar Leggs, alcalde de Los Cabos dijo que no sólo los prestadores de servicios de la Marina de Cabo San Lucas serán reordenados, sino también las transportadoras y los taxis, así mismo en la entrevista exclusiva para CPS Noticias, dijo que ya se trabaja en una vialidad alterna en la zona norte de Cabo San Lucas para desfogar el tránsito vehicular de ampliación Leona Vicario; dejando en claro que este gobierno no trabajará bajo ocurrencias.

Declaraciones desprendidas sobre el cuestionamiento, de qué pasará con los prestadores de servicios de turismo náutico de la Marina en Cabo San Lucas, debido a que hay denuncias sobre el serio problema de “coyotaje”, es decir servicios prestados fuera de toda normatividad, acciones derivadas de la nula coordinación entre autoridades y dijo:

“Estamos trabajando en un reordenamiento, debido a que las administraciones anteriores no hicieron su trabajo y hoy nos dejaron todo a nosotros, no podemos en un día borrar de plumazo las anomalías y “cochinadas” que se hicieron antes, desde luego con la complicidad de los mismos prestadores de servicio”.

Recalcó estar regulando las actividades, por eso hemos hecho algunos cambios que van a ser para bien, enfatizando que todo se tienen que regular.

“Es cierto que todos tienen derecho trabajar, pero se tiene que regular y no sólo con los prestadores de servicios, sino también con las transportadoras, con los taxis y con todo; el caos lo ocasionan quienes no tienen permiso y a base de presiones quieren que se les dé y no se le va a dar”.