Socios repartidores de apps claman seguridad social

Salimos a las calles de San José del Cabo a buscar repartidores de comida de aplicación a fin de conocer las condiciones de trabajo con las que ganan su sustento diario. Encontramos que algunos no saben qué necesitan, aunque otros hablan por aquellos.

Encontramos en el estacionamiento de una tienda de autoservicio haciendo base a un grupo de cuatro repartidores, quienes se sienten contentos con lo que hacen, dicen ganar bien y que no tienen problemas con las autoridades. Tres son las empresas de reparto de comida con aplicación: Uber Eats (EE.UU) Didi Food (China) y Rappi (Colombia).

En otro punto de la ciudad, un repartidor comenta a CPS Noticias que si tuvieran seguridad social, estarían mejor.

De acuerdo con el entrevistado existen días buenos y malos en cuanto al ingreso económico se refiere. Agrega que actualmente estamos en época baja, aunque espera que para noviembre mejore la situación.

Para obtener un mejor ingreso, el entrevistado dijo trabajar de ocho de la mañana a diez de la noche, sólo deja de trabajar para comer, asegura. Aunque debemos tomar en cuenta los inconvenientes, el pago de la gasolina y si el vehículo no es propio, pagar la renta. Mil pesos a la semana paga, asegura.

En otro momento, quien se identificó como Mauricio, avala la necesidad de contar con seguridad social porque están expuestos a los accidentes. Reconoce que los mismos accidentes pueden suceder por ambas partes.

El repartidor de comida es consciente que algunos compañeros transgreden las reglas de tránsito, tal como lo comentó; y agrega que también el sector de reparto se vuelve vulnerable ante las autoridades.

“Tuve un pequeño accidente hace unos cuantos meses, me atropelló un coche que invadió mi carril, llegaron las autoridades y comentaron que era mi culpa porque yo no había hecho alto total, pero el coche invadió mi carril y me aventó. Estando ya en la Policía pues considero que yo tengo razón, cambian las cosas y dicen que yo tengo que pagar el imperfecto del vehículo, así como el arrastre de los dos vehículos, y aparte mi salud, que gracias a dios no fue mucho, pero pues es dinero con el que uno no cuenta”.