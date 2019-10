Reporta vecino de Colinas de San José descuido total de Parque Hundido

“La problemática es la hierba y la basura que hay en el parque y no vienen a limpiar, sólo se encargan del área de arriba, las personas que han hecho el circuito de BMX son los que se han encargado de contratar máquinas para limpiar y desazolvar; por parte del Gobierno no hemos recibido ayuda, no nos hacen caso; hubo un incendio en la parte de atrás y tuvimos que cortar un árbol porque las llamas amenazaban una casa”.

Explicó que la problemática del incendio se presentó desde hace 5 meses atrás, misma situación que fue reportada en su momento y aún no se le ha dado una solución concreta por parte de las autoridades.

Los vecinos se han coordinado para gestionar una solución temporal, Luis Alejandro Rodríguez especificó que de ser necesario ellos mismos organizan la campaña de limpieza; es la falta de recursos como contenedores y el traslado de la basura lo que lo impide.

“En la plaza del parque ya está crecida la hierba al igual que el problema de un costado en el que no hay alumbrado, el área de abajo del parque es un peligro, porque en las noches uno tiene que ir a tomar el camión, hay muchas personas que se esconden en la hierba para asaltar a transeúntes por lo mismo de que no hay alumbrado”.

Para finalizar, el vecino de la colonia Colinas expresó que las autoridades deben de acatar los llamados de los ciudadanos; ya que cada persona se hace cargo de sus áreas de limpieza, pero en cuestión de un espacio tan grande como el parque, se dificultan las acciones.