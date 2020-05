Reportan desabasto de cerveza, arroz y huevo en el municipio de Los Cabos: Armando de la Cruz

Cabo San Lucas.- La cerveza y los productos de la canasta básica es lo que más está consumiendo la población de Los Cabos en esta etapa de confinamiento, así lo afirmó Armando de la Cruz Navarrete, dirigente del comercio abarrotero en el municipio, tras confirmar que actualmente hay desabasto de cerveza, de huevo, arroz y frijol.

Indicó el también vicepresidente de comercio de la Canaco Los Cabos que ante el desabasto de la cerveza ha sufrido incremento en el precio entre un 15 y 20 por ciento, ya que las empresas cerveceras dejaron de surtir y se está consiguiendo el producto a “cuentagotas” y más caro, y será hasta que pase la contingencia, después de junio, cuando se normalice el abasto.

“Teníamos cerveza hasta para el 10 de abril pero se agotó en unos cuantos días, desde hace una semana ya no hay el producto en todas las presentaciones, lata, botella, caguamones; en todos los minisupers ya no tenemos, nos surtimos un poco en las cadenas de tienda, pero está limitada la venta y ya se empieza a notar el incremento, no porque hayamos subido el precio, sino que ellos no dan la bonificación que dan las empresas cerveceras, se fueron al precio normal, por charolas se vende a 350 pesos la cerveza de lata y algunos hasta 400 pesos por las diferentes marcas”.

La gente se ha empezado a quejar por el incremento, pero es que comprar con el intermediario hace que el producto se encarezca, subrayó.

Dijo que en esta cuarentena se disparó el consumo de cerveza, el 50 por ciento de las ventas son de bebidas alcohólicas y el otro 50 por ciento de productos de la canasta básica.

“Con la cerveza hasta la gente hizo compras de pánico bastantes fuertes en lugar de llevar productos de la canasta básica, los que toman cerveza, si antes compraban un 24, ahora se llevaban dos y así se dió, mucha gente quiso prevenirse por lo que para este mes de mayo se agotaron totalmente, no se va a levantar esta contingencia o venta de alcohol hasta el mes de junio”, concluyó.