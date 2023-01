Reportan robo de menor en Los Cabos; acusan a su propio padre

A través de redes sociales y grupos de WhatsApp se reportó la desaparición de una menor de cinco años en el municipio de Los Cabos, de acuerdo con lo señalado por los denunciantes, se trata de una sustracción ilegal en Cabo San Lucas, ya que el padre no cuenta con la guardia y custodia de la menor.

Se tiene conocimiento que la parte ofendida interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el delito de retención o sustracción de persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, no obstante, señalan que las autoridades no han activado alerta Amber para la localización de la menor de nombre Lía Yaitze.

El imputado, de nombre Jesús Ángel “N”, de acuerdo por lo señalado, aproximadamente hace más de ocho días que no ha entregado a la menor a su madre, mismos que se desconoce su paradero, por lo cual se presume pudo haber salido de la ciudad.

Por lo anterior, la madre solicita el apoyo de la ciudadanía para la localización de su menor hija; de nacionalidad americana, así como del padre, el cual deberá de responder ante la ley por los hechos cometidos.