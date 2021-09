Represas en Los Cabos a un nivel alto de captación de agua por “Olaf”

Luego de las lluvias que dejó “Olaf” a su paso por Los Cabos las presas en este municipio están en un nivel alto de captación de agua, en tanto que en La Paz, la presa de la Buena Mujer y la Media Península todavía con un nivel bajo de captación de agua.

Con relación a las represas locales, la de San Lázaro tiene aproximadamente a 50 metros cúbicos por segundo sobre el vertedor mientras que lo que respecta a la presa La Palma está a 10 millones de metros cúbicos de almacenamiento cuando su capacidad es de 15 millones.

Así lo informó Carlos Álvarez, integrante del Ejido de San José del Cabo, quien dijo que esta temporada ciclónica ha estado muy activa, si bien ha dejado daños en la infraestructura urbana, pero más beneficios sobre todo para el campo.

Asimismo hizo un llamado a la Conagua en Baja California Sur.

Indicó que están previendo que después de las lluvias vendrá una temporada de sequía para Baja California Sur.

“El año pasado también se lo dijimos a la Conagua que no abriera las compuertas y no hizo caso, se fue toda el agua y ya no volvió a llover desde octubre del año pasado hasta ahora agosto, esperemos que en esta ocasión se conserve esta agua y haya criterio con la nueva administración estatal municipal, haya una conversación con Conagua que no sean parcos en la autorización de desfogar las represas”.