Representante educativo en contra de autorización de cannabis para uso recreativo

San José del Cabo.- Ante la posible autorización y regulación de la cannabis que pudiera llevar a cabo el Senado de la República, representante educativo dijo estar totalmente en contra del uso de la marihuana para uso personal o recreativo, pues señaló que está en contra de cualquier tipo de droga que afecte o atrape a los jóvenes, pues comentó que por desgracia le ha toca ver a ex alumnos brillantes, que por caer en este tipo de vicios se pierden y con ello su futuro tan prometedor. De igual forma, dijo que los mismos chicos le han compartido que desafortunadamente en los parques hay gente que se les acerca a invitarles un cigarrillo o algún tipo de droga.

“En la regulación de la cannabis a nivel social, no estoy de acuerdo porque cualquier tipo de droga o que seamos dependientes de alguna situación o analgésico y que dependamos de ello para tener una vida armoniosa, no estoy de acuerdo, porque muchas veces se atenta contra la vida, contra la sociedad, y la gente que de alguna manera no estamos en contacto con esas sustancias, no tenemos la culpa de quién esté bajo los efectos de esas sustancias”.

Compartió que desgraciadamente le ha tocado ver a ex alumnos brillantes que terminaron perdidos bajo los efectos de este tipo de drogas ilegales.

“A mi me da mucha pena ver a ex alumnos, gente que era brillante y que se perdieron por dejarse controlar por la seducción de una droga que al principio les causó placer y después les causó dependencia”.

La posible regulación de la cannabis sin duda es un arma de doble filo porque mucha gente quiere hacer lo prohibido, destacó el representante educativo.

“A mucha gente le gusta hacer lo ilegal y si se regulariza posiblemente la gente deje de consumirla porque ya no lo ve tan prohibido o puede ser lo contrario, realmente no sabemos cuál sería el comportamiento de la sociedad ante la situación, porque como puede ser que comiencen a consumirla de manera descontrolada o puede aminorarla, por lo que debe llevarse a cabo un estudio social para saber de una forma un poco más certera, qué va a pasar en caso que se apruebe el uso de la cannabis. Los chicos me dicen que en los parques se les acerca gente para regalarles un cigarrillo o x droga, y por tener la curiosidad de querer saber de qué se trata la aceptan, o en ocasiones queda al criterio del chico, pero si así es el caso, después se convierten en dependientes y veo que no son productivos para la sociedad”.

En cuanto al uso de la cannabis para fines médicos de manera controlada, dijo estar de acuerdo a fin que los pacientes que lo requieran tengan una buena calidad de vida.

“Yo estoy de acuerdo en que se pueda regular para usos medicinales y bajo una prescripción médica, porque hay enfermedades desgastantes y dolorosas que no cualquier medicamento puede calmar, por lo que por una buena calidad de vida, yo estoy de acuerdo que se regularice”.