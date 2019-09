Reprobable que la mano del hombre esté acabando con el ecosistema del Golfo de California: Téllez

Cabo San Lucas.- Jorge Téllez Landín, representante del Sindicato de Pesca de Los Cabos, dio a conocer que es reprobable que embarcaciones tengan la osadía de descargar sus residuos contaminantes en la Bahía de Los Ángeles, Área Natural Protegida que cuenta con grandes especies como el tiburón ballena y algunos cetáceos, provocando con esto acabar poco a poco con el ecosistema y con las especies que no durarán vivos ni tres días, si la cosa continúa así.

“Estamos en contra no sólo de esa práctica de que se descargue combustible como antes, así como que se tire basura; en el pasado los barcos desechaban el hidrocarburo para utilizar el depósito como almacén, sin embargo esa práctica ya no está permitida, para eso hay lugares específicos para sanear los tanques y no necesariamente en la bahía en donde está el tiburón ballena ni en ningún lado, pues estamos acabando con nuestros mares”.

Recalcó que el estar aventando contaminantes de carbón a los espejos de agua es darle en ‘la torre al mar’, las ballena, pero sobre todo al tiburón ballena que se alimenta de micro organismo, así que todos esos desechos se los van a tragar los animales y qué va a pasar, estamos acabando con nuestro ecosistema”, enfatizó el representante del Sindicato de Pesca Deportiva en Los Cabos.

Añadió que el carbón y todo lo que sea residuo derivado del combustible es altamente contaminante, es reprobable la práctica de descargar los desechos en el mar, “hay formas y lugares en el que se pueden limpiar los escapes de las embarcaciones, por lo que tirar residuos al mar está muy mal, pues estamos tratando en CSL como en otros lugares estrategias preventivas para cuidar los litorales y su ecosistema, para que otros vengan con esto”.