Repuntan 42% denuncias de narcomenudeo en Los Cabos

En su primera participación de la mesa de seguridad presidida por el Consejo Coordinador de Los Cabos, el capitán de corbeta Jesús Antonio Gómez Rodríguez, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, afirmó que mediante operativos de seguridad en el municipio cabeño, pretenden disminuir la incidencia de narcomenudeo.

Cabe señalar que en Baja California Sur este delito registró un incremento de 16.94% comparado con los últimos dos años, de acuerdo con la última actualización de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por esta razón, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos cuestionó al director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal con relación al incremento que presentó el municipio en el tema de narcomenudeo, ya que en comparación de los reportes realizados en los primeros 11 meses del 2021 y 2022, dicha conducta aumentó 42%.

“Esa parte la estamos trabajando con operativos en conjunto con Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (SEMAR). Estamos operando a diferentes horas de la noche y transcurso de la mañana, haciendo barridos y recorridos no solamente en la zona turística, sino también en el Centro de San José del Cabo y San Lucas. No se trata de enfocarse en los lugares turísticos, ya que Los Cabos es todas las áreas, como en las colonias aisladas”, expresó el capitán de corbeta Jesús Antonio Gómez Rodríguez, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Es preciso señalar que, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que identificó 33 puntos de venta de droga al menudeo en el municipio, no obstante, las autoridades municipales y estatales no tienen ubicadas las colonias con más incidencia en este delito, por lo que no entregaron el listado de estas a este medio.

El portal oficial de la PGJE señala a Santa Rosa de San José del Cabo, Los Cangrejos, Mesa Colorada y Caribe, en Cabo San Lucas, como las colonias con más incidencia delictiva.

Seguridad Pública de Los Cabos apoya con recorridos de vigilancia en coordinación del binomio canino de la Secretaría de Marina, con el objetivo de prevenir conductas ilícitas en distintas áreas de la Marina y dársena de Cabo San Lucas.

Finalmente, Jesús Antonio Gómez Rodríguez señaló que mediante los trabajos en conjunto con las autoridades antes referidas lograrán disminuir dicha incidencia, no obstante, una de las mejores formas que contribuyen es la denuncia ciudadana.