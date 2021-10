Repuntan diagnósticos de cáncer de mama

A más de un año de que inició la pandemia por Covid-19, el número de nuevos diagnósticos de cáncer de mamá se ha recuperado en comparación con los dos años anteriores, y en lo que va de 2021 se han realizado 11 mil 981 detecciones de este mal.

En 2020 se diagnosticaron 12 mil 296 casos de cáncer de mama, 3 mil 65 menos que en 2019, de acuerdo con la Dirección de Epidemiologa adscrita a la Secretaría de Salud (Ssa).

Especialistas coincidieron en que esta cifra se redujo el año pasado por el coronavirus.

Ernesto R. Sánchez Forgach, cirujano oncólogo, explicó que este incremento de casos de cáncer de mama no significa un aumentó en la prevalencia de la enfermedad a nivel nacional, sino que en las mujeres ha disminuido el temor de contraer coronavirus, lo que ha permitido que se acerquen más a realizarse tamizajes.

Agregó que las unidades médicas también han recuperado los servicios desplazados por Covid-19, y han enfatizado que asistir a las clínicas es seguro, pues siguen protocolos para evitar contagios de coronavirus.

“El año pasado sabíamos que la disminución de nuevos diagnósticos no era porque la incidencia fuera menor, sino que el confinamiento provocó que las mujeres no se acercaran a las campañas de detección, ahora vemos un fuerte contraste y no es que se hayan elevado los casos, o que digamos que en un año aumentó la prevalencia de la enfermedad, porque hay más cáncer de mama, sino que se ha retornado un poco a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia.

“Ahora hay más hospitales híbridos, estamos ante una constante recuperación de servicios y es conocido que siguiendo protocolos estrictos se puede mitigar el riesgo de contagio”, dijo.