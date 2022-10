Residuos mal manejados matan a la fauna marina.

El pasatiempo de Emanuel, joven originario del estado de Morelos, México, es esnorquelear, así como pasa su tiempo en las playas de Los Cabos, pero no observando a la fauna marina, sino sacando residuos tales como telas, costales, vidrio, metal, plástico.

De acuerdo con “Greenpeace”, cada vez se producen más objetos de plástico, como platos, vasos, botellas o bolsas. Una vez utilizados pueden acabar en el relleno sanitario, ser incinerados o reciclados, en el mejor de los casos. Sin embargo, debido a la acción del viento y la lluvia, estos residuos también pueden llegar al mar incluso cuando los desechamos en la basura.

“Pueden acabar abandonados debido a la acción de las tormentas, el viento o la lluvia o simplemente porque no se han desechado correctamente; de esta manera llegan a ríos u otras vías fluviales y hasta en el sistema de alcantarillado de zonas urbanas . Una vez ahí, a no ser que se extraigan con anterioridad, su destino final será el mar por muy lejos que nos encontremos de la costa ”.

En cuanto a los motivos del joven Emanuel por qué saca los residuos del mar, comentó a las cámaras de CPS Noticias

“ Porque pues no deben estar ahí , al principio era como un reto, bajar y ver si lo podía alcanzar y pues ya aprovechando, limpiaba la playa . Pero ahorita es más que nada por conciencia, para ayudarle, darle un poco de lo que nos da él, regresarle un poco ”.

El comentario anterior en referencia a la comida y deleite que nos ofrece el mar. Abundando en el tema del manejo de los residuos, el joven morelense ha pasado de ser un ciudadano citadino sin conciencia del manejo de los residuos, a ser una persona activa en el manejo de sus propios residuos en cuanto a las playas se refiere.

¿Qué sensación tienes o qué opinas de la gente que ensucia las playas? fue la siguiente pregunta.

“Es así como un poco de enojo ¿no? Llévate tu basura por lo menos ¿no? Muchas veces he visto que por ser botes de aluminio, cosas así, tratan de dejarlos, piensan que alguien vendrá a recogerlos y de repente te los encuentras en el fondo del mar. Por eso cuando veo esa situación trato de llevarlos a los contenedores cuando los dejan en la playa, en el fondo del mar, también”.

También encontramos plásticos en el mar que proceden de barcos que fueron vertidos por accidente y deliberadamente, también de las estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. El 80% de los residuos que encontramos en el mar proviene de tierra, mientras que el 20% restante de la actividad marítima, informa “Greenpeace”.

¿A quién corresponde la limpieza y manejo de residuos en mares y playas?

“Creo que debe de ser un trabajo en conjunto, el gobierno organiza brigadas de limpieza y así, pero creo que no es suficiente, pero claro que, nada de eso fuera necesario si nosotros mismo cuidamos el entorno, las playas, todo en general; si nosotros no tiramos no hay porqué limpiar, pero debe ser un trabajo en conjunto”.