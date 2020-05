Respalda CCC postura del Gobernador, primero es la salud y hasta en tanto ésta no se garantice permanecer en casa

El presidente ejecutivo del organismo cúpula empresarial, Julio Castillo Gómez indicó que es necesario que los ciudadanos sigan respetando la sana distancia y la cuarentena, para entonces sí ir pensando en regresar a la normalidad

Cabo San Lucas.- El presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos Julio Castillo Gómez, dijo compartir el sentir del gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis de que primero es la salud y mientras los números de la pandemia y los especialistas en la materia no manifiesten que se tienen las condiciones sanitarias para volver de lleno a la normalidad, hay que seguir las recomendaciones, permanecer en casa y seguir con la sana distancia.

“Tenemos que ser responsables, no se trata de deseos, de consensos políticos, de votaciones, se trata de cuestiones de salud donde los que deben de marcar la pauta son los especialistas, esto es más serio que sesiones políticas o democráticas, es un asunto de salud y hay que hacerle caso a los técnicos en la materia”, recalcó.

En estos momentos lo que se está diciendo a nivel federal y específicamente en el estado de Baja California Sur es que tenemos que mantenernos en cuarentena porque las posibilidades de que el contagio sea más fuerte se dará en los siguientes días; “hemos logrado muy buenos resultados por hacer caso y sujetarnos a las reglas, estamos más allá de la mitad de lo que ya hemos transitado y sería muy triste que perdiéramos lo avanzado, únicamente porque perdimos la concentración, el enfoque”, sostuvo.

Reiteró que es cierto que todos estamos con ganas de salir, todos queremos trabajar, llevar la vida normal, la gran mayoría necesita ingresos, trabajo, pero de nada sirve retroceder porque esto sería peor.

“Entonces apoyamos y estaremos sujetos a lo que el sector académico en materia de salud nos marque, nosotros como sector empresarial no hemos dejado de estar en comunicación permanente con las instancias de salud, seguridad, de gobierno (tres niveles), no hemos estado quietos, sino estamos preparándonos en los protocolos, la organización, pensando en que el día en que nos den luz verde para abrir ya estemos listos”, subrayó.

Mencionó que siguen trabajando a marchas forzadas para organizar la nueva realidad por vivir a partir de que se reinicien las actividades, es un reto difícil, algo que no habíamos vivido, hay que seguir poniendo el mayor esfuerzo, mantener la calma, cerrar filas, aguantar, se lleva más de la mitad del trecho avanzado, el llamado a no desesperarse.

“No generemos declaraciones y acciones en las redes que no están médicamente sustentadas y que sólo generan confusión a la ciudadanía, es el llamado a la sociedad, a todos los actores políticos, sean responsables, sean conscientes, escuchen lo que los técnicos en la materia dicen y ayuden a que esto salga bien”, concluyó.