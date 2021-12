Empresarios respaldan derecho de saneamiento aprobado por el Congreso

El sector empresarial de Los Cabos ve con buenos ojos la aplicación de la contribución denominada Saneamiento Ambiental para resarcir el rezago social en el municipio de Los Cabos, coincidieron el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup y el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez.

Castillo Gómez indicó sobre el tema que ha sido un planteamiento del sector productivo no en esta sino en muchas administraciones se ha dicho que hace falta inversión en obra social, se ha empujado mucho el tema, así como el asunto de planeación que esto no está siendo bien planeado, que hay un desequilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social que no es culpa del empresariado ni del ciudadano ha sido culpa de políticas de gobierno que no han sido adecuadas para enfrentar el crecimiento económico que resulte en crecimiento demográfico y atracción de inmigración de mexicanos que quieren buscar una mejor oportunidad entonces el problema se tiene.

Hay un diagnóstico claro, tenemos un problema de desarrollo social con un crecimiento del 13 por ciento anual en materia demográfica que sacude cualquier infraestructura municipal y estatal ya que no hay recursos para darle frente a 10 años de rezago en esta materia, entonces si se sigue haciendo las cosas iguales y tratando de abarcar o resolver ese problema de rezago con las mismas estrategias de toda la vida no se va a poder resolver y eso está platicado con el gobierno estatal y municipal actual.

“Tenemos claro que había que buscar nuevos mecanismos para ingresar recursos locales para poder enfrentar este rezago social acumulado y este esfuerzo y esta propuesta que hizo el gobierno municipal de un aprovechamiento local responde a diálogos en mesas de trabajo donde siempre se expuso la necesidad de nuevos mecanismos para ingresar recursos frescos y municipales para enfrentar este rezago más el recurso que pueda aportar el estado y la federación, estamos hablando de un cáncer que echarle toda la carne al asador, esta propuesta obedece a eso es un aprovechamiento que tiene que ver con la noche hospedaje, no es por persona y el recurso al cien por ciento está comprometido a obra social”.

Apoyar algunas formas de los gobiernos en común acuerdo con el sector empresaria, se está en diálogos con el alcalde y tesorería esperando de parte de la autoridad municipal para que esto sea aterrizado, ver si es adecuado para los hoteleros y en el tema manejo del recurso quedo muy claro que será transparente y que la mayoría de los integrantes del fideicomiso sean participantes del sector productivo y el cien por ciento vaya para obra social y sea transparente.

Puntualizó que en la suma de todos los esfuerzos si se logra este derecho será una inyección muy fuerte para abatir el rezago, se está a favor de todo esfuerzo coordinado y consensado con el gobierno municipal y estatal si tiene como fin el beneficio de la sociedad y donde el sector productivo lleve mano para que haya algún mal manejo y se desvíe a gastos de operación

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, indicó que de alguna manera en los lugares donde se maneja el turismo se ha estado viendo desde que empezó esta administración de que manera estrechar la brecha que existe en cuanto a la cuestión social versus el área turística.

“Todos estamos conscientes que hay que buscar los mecanismos ver de que manera lograr este objetivo y la alcaldía expone esta propuesta y nosotros estamos atentos y en comunicación con ellos para ver como podemos aterrizar esto; lo que nos gusta mucho es el compromiso desde la presidencia municipal para que este recurso vaya a dar un fideicomiso donde como iniciativa privada tengamos un lugar para opinar, participar y se genere lo que busque que a la gente le vaya bien”.

En las platicas hemos abordado buscar el mecanismo del cómo y ya conocemos este mecanismo es el mismo que estamos trabajando con finanzas en relación al otro aprovechamiento, lo que si es una realidad el tema lo estamos tocando desde el inicio de la administración estamos buscando formulas para tenerte una herramienta de esta naturaleza que sirva para la gente.