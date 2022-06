Responde ex síndico a descalificativos en su contra por caso Palmilla

Ante los descalificativos de “inepto” emitidos por el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs en la sesión de Cabildo del pasado 17 de junio; Mario Alejandro Fernández Briseño, ex síndico municipal, en exclusiva para CPS Noticias, destacó que el resultado emitido por el juzgado a favor del desarrollo de Palmilla es a causa de las malas acciones de la comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del XIII Ayuntamiento que en más de una ocasión presentó dictámenes que solo afectarían al municipio.

“La intención es aclararle, hacerle del conocimiento de por qué sucedieron los hechos y no fue otra que el mal actuar de algunos funcionarios, esa es la realidad, donde presentan en este ciclo, los integrantes de la comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del XIII Ayuntamiento, por qué presentan un dictamen al Cabildo, donde se supone que ellos, revisan, verifican que cumplan con cierto requisito que marca la ley, sin embargo, bueno, no fue así, revocan una licencia que emite un director, una licencia sobre una caseta del desarrollo Palmilla, los presentan a Cabildo para que se revoque sin darle garantía de audiencia al desarrollador, por lo cual está viciado de origen, es decir, ninguna defensa hubiera podido ser benéfica para el Ayuntamiento”, manifestó.

Fernández Briseño señaló que en más de una ocasión durante la administración pasada anunció que los procedimientos implementados por la comisión de Planeación y Desarrollo Urbano ataba de manos al ayuntamiento, no obstante fue ignorado.

“Se hizo de mi parte como funcionario en aquel entonces diversas manifestaciones que no debíamos de ir en contra de lo que marcaba las leyes, que debíamos ser cuidadosos, de que no podíamos votar temas por votar, porque un servidor no podía defender lo indefendible, así lo manifesté en las sesiones de Cabildo, cosa que no se consideró y se siguió continuando con puntos en el mismo sentido y bueno hoy vemos las consecuencias, son los pocos resultados negativos que tuvo el ayuntamiento, en cuanto a los juicios que fueron presentados por violar garantías o derechos de personas por parte de algunos regidores”, enfatizó.

En cuanto a si espera alguna disculpa por parte del presidente municipal, con respecto a los descalificativos a su persona, sobre todo después de que hiciera público un documento en donde explica todo el proceso, mismo a la secretaría particular, aseveró que no espera nada, pues él sabe la labor que hizo y que es la gente quien lo puede calificar, sin embargo le pide al edil que no encabece un gobierno de descalificaciones o de solo declaraciones, sino más bien sea un gobierno de resultados, de logros y en beneficio de la población.

Para concluir destacó que el resolutivo del juzgado era algo que esperaba, pues este actuó en base a los hechos, y si bien como Síndico hizo un esfuerzo por obtener un resolutivo diferente, reiteró que no se puede defender lo indefendible, aunado a que la comisión formaba parte del juicio donde podía defender el punto que presentó, pero alega que el resultado hubiera sido el mismo.