Responde OOMSAPAS a señalamiento por un presunto despido injustificado

Dando seguimiento a la denuncia ciudadana expresada por Jorge López Clemente, quien se acercó a CPS Noticias para dar a conocer un presunto despido injustificado por parte del organismo, este medio comprometido a escuchar a todas las partes involucradas, sostuvo una entrevista con el área de recursos humanos del Organismo Operador del Agua Potable Saneamiento y Alcantarillado (OOMSAPAS) Los Cabos, a cargo de Nélida Dolores de Martina Alfaro Rosas, quien brindó más información relacionada a este caso.

Conforme a lo expresado por la coordinadora del área de Recursos Humanos, dijo que no se tenía conocimiento sobre el ingreso del ciudadano Jorge López Clemente a la fuerza laboral del agua potable y mucho menos de su despido; fue hasta el nombramiento del nuevo encargado delegacional del OOMSAPAS, cuando se pudo tener un primer contacto con el afectado, quien dijo haber trabajado en el aérea comercial del organismo, pero ante la duda sobre el estatus laboral del señor Jorge, se le solicitó información a Noé Pinto, director de Comercialización de OOMSAPAS, quien constató no tener antecedentes de ingreso de López Clemente.

“Yo le habló a Noé Pinto quien es el director comercial que también estaba ahí y le pregunto si conoce a la persona, él me dice que no, que él no la asignó al área comercial, sin embargo, Jorge menciona estar trabajando desde el 25 de enero ahí, incluso trae un uniforme y yo le pregunto qué de donde trae el uniforme y menciona que se lo vendieron los compañeros, razón por la que le expresó que yo no tengo ningún documento, donde esté contratado por nosotros, mencionado el señor Clemente que a él lo envió el municipio al área de agua potable”.

Cuando un empleado es enviado a otra área dentro del Ayuntamiento de Los Cabos se realiza un oficio que indique el cambio de dependencia, así como los motivos, en palabras de Nélida Alfaro Rosas, este es un proceso fundamental para continuar con un proceso de recontratación y alta de nómina.

“Si no hay un recibo, si no hay un contrato, ¿cómo me pueden decir que están contratados? motivo por el cual le menciono al señor que como le puedo pagar si no hay un contrato, si no estás en nómina, no existes, por eso yo les sugerí a los compañeros de San Lucas, que cuando llegara un compañero que sea asignado a un área, que lo den a conocer a Recursos Humanos, para nosotros hacerle el documento y darlo de alta en nómina, darlo de alta en el ISSSTE, porque es un riesgo que una persona esté laborando sin ISSSTE, que le llegue a pasar algo, trae el uniforme del organismo, nos pueden incluso hasta demandar a nosotros por cualquier incidente que le suceda a la persona, y nosotros ni siquiera sabemos que la persona está trabajando para nosotros”.