Denuncias de maltrato animal no son tomadas enserio por autoridades

Aida Trujillo, presidenta de PET (Programa de Esterilización Temprana), rancho de las segundas oportunidades en Los Cabos, dio a conocer que el maltrato animal, es un delito que debe denunciarse sin embargo al hacerlo, las autoridades se ríen de dicha disposición, lo que demuestra la falta de voluntad en aplicar una ley establecida en el Código Penal del Estado de Baja California Sur, misma que hasta ahora es letra muerta.

“Sí, hay una vía en donde puedes marcar y denunciar el maltrato animal, desgraciadamente hace falta voluntad y es que las autoridades no quieren hacer el trabajo por que argumentan que no tienen dónde llevar al animal o suficientes individuos capacitados en el tema, todo al final es falta de voluntad y nosotros tenemos que seguir exigiendo, ya que el Código Penal marca que el maltrato animal es un delito, sin embargo al hacer la denuncia se ríen las autoridades, sin hablas al 911 y dices, el Bando de Policía y Buen Gobierno dice que el maltrato es un delito y que tú tienes que venir a levantar el reporte se ríen de ti y te dicen que no tienen la capacidad de levantar el reporte”.

Así mismo refiere que la población debe exigir se apliquen las legislaciones y sobre todo que la autoridad haga su trabajo, además de entender que los animales son seres vivos y sintientes que dependen del humano, por lo que hay que ser empáticos y dejar de verlos como un negocio.

“Hay un tema que a los rescatistas les frustra mucho y es la gente que está criando perros y venden las mascotas en redes sociales y en el que muchos inconformes dicen en Facebook, maldito por qué estás cruzando tú perro, si no hubiera una persona comprando ese cachorro, no habría por qué estar criando perros, entonces es importante educar a los hijos y a uno mismo para no crear esa demanda, porque sino hay demanda no habrá oferta”.