Restaurante de Los Cabos es galardonado con el premio Five Diamonds Awards

Los Cabos continúa siendo reconocido a nivel internacional y en está ocasión, fue galardonado por la calidad del servicio y comida que ofrecen sus restaurantes.

La Academia Estadounidense de Ciencias de la Hospitalidad (AAHS por sus siglas en inglés), otorgó el premio Five Diamonds Awards, al Grupo Edith ‘s, por la gran calidad en la hospitalidad y servicio que otorga dentro del sector restaurantero.

Cabe resaltar que esta academia tiene sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y cada año califica lo mejor de la industria turística. Los puntos principales a considerar para ser acreedor a está distinción, es que se cumpla con los requisitos que se solicitan a cada uno de los restaurantes, hoteles y spas.

En este destino turístico y toda Baja California Sur, los restaurantes Cocina del Mar “Tres Sirenas” y Edith´s Restaurantes, son los únicos que cuentan con este galardón que los acredita como los mejores en cuanto a servicio y calidad se refiere.

Grupo Edith’s, el cual, está a cargo de Edith Jiménez Moreno, reconoció que a pesar de esta distinción, aún falta mucho por hacer en el destino en relación a las experiencias que se ofrecen a los turistas.

“Hemos recibido ya este tipo de reconocimientos en el restaurante Edith´s, es el que lleva la delantera en cuanto a reconocimientos de este tipo se refiere. En el restaurante Tres Sirenas, es la segunda vez que estamos recibiendo este galardón, para nosotros esto representa mucho en nuestro ánimo. Sabemos que nos falta mucho por hacer, queremos incrementar nuestras calificaciones, en cuanto al servicio, gastronomía, platillos y sabores”.

Para Edith es importante que reconozcan más restaurantes del destino, desde su perspectiva, el municipio cabeño es un polo turístico dónde la gastronomía es tan especial que permite distinguirlo de otros centros turísticos.

“Existen muchos restaurantes en el destino que merecen este reconocimiento en la zona de Los Cabos, desde mi punto de vista, creo que merecen ser reconocidos. Decidimos dar a conocer el galardón que estamos recibiendo, ya que esto posiciona a Los Cabos a un nivel más alto del que se encuentra ahorita. Dentro de todo el estado, son los únicos dos restaurantes que lo estamos recibiendo”.

Actualmente, en México alrededor de 121 hoteles y restaurantes cuentan con una certificación 5 diamantes; representa que menos del 1% de los hoteles inspeccionados logran recibir este importante galardón.

Los Cabos cuenta con siete propiedades acreditadas en lo más alto de la calidad del servicio las cuales son: Esperanza An Auberge Resort, Montage Los Cabos, Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, Grand Velas Los Cabos, Las Ventanas al Paraíso y A Rosewood Resort One & Only Palmilla.