En plena temporada alta restaurantes de Los Cabos se quedan sin gas LP

El desabasto del gas lp comenzó afectar a los restaurantes y hoteles del municipio de Los Cabos, esto ha obligado a que los empresarios recurren a comprar tanques provisionales de gas para atender la gran demanda de comensales que requieren consumir sus productos.

Esteban Domínguez, presidente de la Asociación de Amigos de Los Cabos, comentó que han entablado conversaciones con las empresas gaseras del destino para que los apoyen a suministrar de manera más equitativa el servicio de gas, esto para evitar afectar a los pequeños comercios del municipio.

“Nos ha afectado muchísimo en las últimas dos semanas, hemos tenido complicaciones como restauranteros, en el área hotelera también, al grado que se ha escaseado el gas en nuestros centros de consumo. Nosotros ahorita estamos comprando minitas para irlas a rellenar. Yo como restaurantero tengo un problema serio, he hablado con la compañía de gas para que suministren de forma equitativa para todos; no nada más apoyar a las empresas grandes, si no también a los restaurantes pequeños”.