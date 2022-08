Piden a restauranteros del Centro Histórico de SJC respetar decibeles

Blanca Pedrín Torres, empresaria del Centro Histórico de San José del Cabo, hizo el enérgico llamado a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados (Canirac) Los Cabos, representada por Michel Zermeño a que pongan el ejemplo en el Centro Histórico de San José del Cabo debido a que impera el caos, al violentarse toda norma y derecho que tienen otros empresarios y oriundos que viven en este sitio reconocido por su esparcimiento familiar y de actividades englobadas en el arte la cultura y gastronomía.

Expresó que hay restaurantes que no quieren respetar los reglamentos de la autoridad, en cuanto a los decibeles que están permitidos en un negocio, por lo que estos establecimientos fueron denunciados ante un Juez Cívico, mismo que tiene advertido a los dueños con la clausura y es que, hay personas que reportan no poder dormir por causa del escándalo que hay en ciertos negocios, rompiendo con la esencia e identidad del lugar, dejó en claro que el Centro Histórico no es una zona de antros sino de cultura, arte y gastronomía.

“Deben respetar, existen de 3 a 5 agremiados que son responsables del caos y desorden, al tener decibeles por encima de lo que la ley permite, ha habido entrevistas de que la ley es obsoleta, no señores la ley es de 65 decibeles y esa disposición se debe respetar, que busquen la forma de cambiar, pero hoy por hoy se debe respetar a las familias, así como la esencia del lugar y que San José del Cabo, no es un Cabo San Lucas”

Añadió que estos negocios perjudican al Centro Histórico que es, considerado la joya de Los Cabos, por su historia, relevancia cultural y gastronomía, así que hizo el llamado al líder de los restauranteros.

“Invitamos a la Canirac y a su presidente que tiene una propiedad dentro del Centro Histórico, que sea el primero en poner el ejemplo y pedir a sus agremiados apegarse a la norma, algunos ya entendieron, mientras que con otros los tuvimos que llevar ante el Juez Cívico”.

Aseveró que hoy la Canirac está tomando voz, sin tomar en consideración a quienes fundaron este Centro Histórico, privilegiando a los agremiados y no a la comunidad y familias que viven ahí y que son oriundas, mismas que dieron vida a este proyecto, por lo que hizo el llamado a Michel Zermeño a ser ejemplo.