Resurge fe cristiana en época de pandemia mensaje del Obispo

San José del Cabo.-‘’Había dejado la fe y he vuelto a creer’’ son muchos de los mensajes que ha recibido el obispo de la Diócesis de La Paz Miguel Ángel Alba Diaz, así lo dio a conocer durante la misa celebrada este domingo en la parroquia divina misericordia, en San José del Cabo.

Durante la misa la cual fue trasmitida en vivo por TV Mar, el Obispo reiteró que ante este tiempo de pandemia por el Covid -19 que esta viviendo el mundo, ha resurgido la fe cristiana, que aún cuando los templos están cerrados, la iglesia se reconstruye en las familias.

14:04 ‘’Creo yo que Dios ha actuado con cosas buenas y maravillosas, cuando se anuncio que los templos estarían cerrados , yo pensé señor se va a perder el sentido de la semana santa, pero estoy maravillado, creo que el mensaje llego a más gente, que si hubiéramos celebrado la semana mayor en nuestros templos, siento que muchos que jamas habían escuchado la palabra, ahora la han escuchado, he recibido tantos mensajes de gratitud y que me dicen había dejado la fe y ahora he vuelto a creer, que bendigo a Dios, este es el domingo de la resurrección del discípulo, del incrédulo que regresa a casa, del que se había apartado de la comunidad y vuelve a reunirse con nosotros, este es el día de la victoria del señor, que sea nuestra alegría y gozo’’. 15:24