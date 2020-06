Retira PC a 300 personas de las costas del destino el fin de semana pasado

Los Cabos.– Con la finalidad de salvaguardar la salud de la ciudadanía cabeña y evitar un aumento en los casos positivos de Covid-19, la Dirección Municipal de Protección Civil en conjunto con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, el pasado fin de semana realizaron el desalojo de un total de 300 personas que estaban en distintas playas del destino turístico, así lo dio a conocer el titular de Protección Civil, Erick Santillán Castillo.

El servidor público comentó que el municipio de Los Cabos aún se encuentra en emergencia sanitaria, por lo que no está permitido realizar ninguna actividad acuática; en ese sentido, destacó que a través de reportes ciudadanos se logró retirar a los grupos de personas que continúan sin acatar las normas de higiene y sana distancia.

Asimismo, dio a conocer que se realizarán recorridos aleatorios, y quienes no respeten la indicación de no visitar las playas, podrán ser acreedores a sanciones económicas o servicio comunitario.

Continuó su participación aseverando que la aglomeración de personas en las playas del destino turístico podría incrementar el número de contagios y con ello aumentaría la duración de la emergencia sanitaria.

Para concluir, invitó a la ciudadanía en general a acatar cada una de las indicaciones del sector Salud, ya que la contingencia ocasionada por la pandemia de Covid-19 en el destino, aún no ha finalizado.