Retiran más de 50 tomas clandestinas de la red hidráulica de agua potable

Los Cabos.- En atención a un grupo de usuarias y usuarios que denunciaron unas tomas clandestinas de agua potable -que les impedían el suministro de agua por el cual estaban pagando-, el equipo del Oomsapas Los Cabos retiró las conexiones que se encontraban robando el vital líquido en una parte de la colonia Tierra y Libertad en Cabo San Lucas.

Al respecto, el gerente del Oomsapas en Cabo San Lucas, José María Ramírez García dio a conocer que los trabajos que realizan para retirar las tomas clandestinas, son con el fin de evitar que continúen robando agua, y en esta ocasión se retiraron 50 conexiones ilegales.

También informó que el robo del agua potable en Cabo San Lucas ha existido durante varios años, y cuando las tomas son retiradas por el Organismo Operador, reinciden a conectarse, por lo que se procedió a cubrir el tubo de distribución con cemento premezclado, con la intención de que no sea accesible realizar una conexión ilegal.

En ese sentido, el gerente del Oomsapas en Cabo San Lucas reiteró que el Organismo Operador que dirige Ismael Rodríguez Piña, trabaja para garantizar un mejor servicio, tanto en las colonias con red, como en aquellas en las que aún no tienen acceso, aclarando que aun cuando hay colonias que no cuentan con red, se les suministra el agua a través de pipas, por lo que el robo de agua no deja de ser un delito y debe ser sancionado como tal.