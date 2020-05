Retiran autoridades a más de 6 mil visitantes de playas paceñas, Zofemat

La Paz.- Susana Rubio Lucero, directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) precisó que, derivado de las determinaciones que se tomaron en el Consejo Municipal de Protección Civil en cuanto a la restricción de las playas en el municipio de La Paz, así como parte de los operativos que fueron implementados desde marzo por el departamento de Zofemat ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, se han retirado poco más de 6 mil visitantes y turistas de las playas de la capital, tan sólo en un lapso de mes y medio.

La titular del departamento indicó que, en atención a las recomendaciones dadas por el Consejo de Protección Civil, y en acatamiento de sus facultades, se procedió a la instalación de filtros en playas de La Paz así como en delegaciones como Todos Santos y Los Barriles, y algunas subdelegaciones.

No obstante, Rubio Lucero detalló que del 26 de marzo a la fecha pese a las insistentes recomendaciones, se han visto en la necesidad de retirar a 6 mil bañistas de las principales playas de la capital, de los cuales la mayoría son provenientes de otros estados de la República.

Agregó que como parte del operativo de Zofemat, en los filtros instalados continúa la restricción del acceso a las playas y a quienes se detecte intentando acceder a ellas se les brinda información e invita a acatar las indicaciones de sector Salud, así como la importancia de permanecer en casa durante la presente contingencia sanitaria.

Recordó que los operativos se continuarán realizando de manera diaria y constante a lo largo y ancho del municipio, en tanto no se haya levantado la cuarentena y mientras el Consejo Municipal de Protección Civil no determine lo contrario.

“Nuestros operativos son diarios, constantes y en todo nuestro municipio. El departamento de Zofemat invita a la ciudadanía a que permanezca en su casa, después de que pase la contingencia las playas seguirán igual de hermosas que siempre, y ahí estaremos nosotros para seguir manteniéndolas limpias”, manifestó.

En ese sentido, Susana Rubio Lucero directora de Zofemat, hizo un importante llamado a toda la población para permanecer en casa, ya que esta es la única manera de evitar que el número de contagios aumente, aún más en los días de mayor riesgo de contagio como ya lo anunció la Secretaría de Salud a nivel Nacional (Ssa), y así, una vez terminada la contingencia sanitaria y abiertas las playas a todo el público poder disfrutar de ellas