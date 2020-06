Retiran estatuas de esclavistas en varias ciudades del mundo

En medio de las protestas contra el racismo que se viven en todo el mundo, ciudadanos han pedido la retirada de figuras esclavistas de los espacios públicos.

Uno de los casos más comentados en redes sociales fue la retirada de la estatua del traficante de esclavos Robert Milligan de West India Quay. Ya que desde la tarde de ayer manifestantes se presentaron ante la estatua del esclavista, y cubrieron su cabeza con mantas del movimiento “Black Lives Matter”, sumandose a la convocatoria de Ehtesham Haque, que solicitaba que la estatua fuera removida.

El argumento es que la riqueza de Robert Milligan prevenía del comercio de esclavos, por lo que rendirle culto en medio de las protestas antirascistas ya no tiene lugar, ni mucho menos su prescencia en espacios públicos.

UPDATE: The statue of slave trader Robert Milligan has now been removed from West India Quay.

It’s a sad truth that much of our wealth was derived from the slave trade – but this does not have to be celebrated in our public spaces. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/ca98capgnQ

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 9, 2020