Retiro de mampostería en Manuel Doblado se retomará en 2022: Obras Públicas

Dando seguimiento al tema de la calle Manuel Doblado y el retiro de postes, este medio acudió al sitio luego de que Seguridad Pública anunciara el inicio de los trabajos, percatándonos de que las acciones quedaron a medias.

Ante ello, CPS Noticias se acercó al director general de Obras Públicas y Asentamiento Humanos, Ramón Adrián Marín Cota quien nos informó que efectivamente los trabajos dieron inicio la semana pasada, pero estos se tuvieron que posponer ante la inconformidad de la población, debido a que su servicio de telefonía e internet estaba sufriendo cortes.

Destacó que, por el momento, solo CFE fue la que logró hacer la migración de su servicio, no obstante, aún resta que terminen de retirar el cableado y los postes.

“Todo va a ser retirado, nosotros no vamos a cortar el listón, es la instrucción del presidente municipal, en ninguna de las obras, ni las que iniciemos, ni las que vamos a terminar que ya fueron de la administración pasada inconclusas, las obras tienen que ser terminadas, nada de que aquí mañana le rellenamos o mañana le quitamos o mañana le pintamos, no, el día que se corte el listón ya no vuelve nadie, la obra queda terminada y para el beneficio de los ciudadanos”, concretó.