El viernes retomarán proceso de regularización de carros importados

La secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, anunció una nueva fecha para continuar con el proceso de regularización de vehículos importados; será el próximo viernes 18 de marzo cuando el gobierno federal habilite la plataforma digital a través de la cual los interesados deberán sacar cita para realizar los trámites correspondientes y finalmente legalizar su automóvil.

Como ya lo habíamos dado a conocer en CPS Noticias, ahora el proceso recaerá en competencia del Registro Público Vehicular (Repuve) a nivel nacional. El retraso en estos trámites se debe a la modificación del decreto que fue publicado por el gobierno federal, inicialmente a finales del mes de enero de este año, pero debido a las incongruencias y trabas burocráticas que presentaba, tuvo que ser reformado.

La Secretaria estatal, precisó que la revista y el emplacado serán obligatorios, por eso el costo total será mil 900 pesos más alto que lo mencionado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Por el momento, los trámites se realizarán únicamente en el patio fiscal ubicado en Chametla, en la capital del estado, y será hasta finales de abril o inicios de mayo cuando habiliten otros módulos en el resto de la media península.

El gobierno del estado estima que en la entidad sudcaliforniana hay entre 80 mil a 100 mil carros irregulares, y solamente 52 vehículos concluyeron el proceso de regularización en el mes de febrero.

Al cuestionarle sobre lo que pasará con los automóviles que no se regularicen, dijo lo siguiente:

“¿Qué pasará cuando se cumpla el plazo que vence el 20 de septiembre? No lo sabemos, esa es una atribución federal, no sabemos si la Federación va a emitir un nuevo decreto, no sabemos si se van a hacer más estrictos los mecanismos de fiscalización, no lo sabemos todavía, lo que sí sabemos es que este decreto tiene muchas facilidades incluso inéditas”.