Se retrasa promesa de inicio de obras en fraccionamiento Puerto Nuevo

El equipo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos acudió el día de hoy al fraccionamiento Puerto Nuevo, en la colonia con el mismo nombre para verificar que se realizara el compromiso que hizo el presidente municipal, Óscar Leggs Castro en su reciente audiencia pública el viernes pasado con el fraccionamiento, donde se comentó que dicho lugar sería beneficiado con aproximadamente ocho millones de pesos para la rehabilitación de la carpeta asfáltica, aceras y guarniciones. En su discurso protocolario, el presidente municipal prometió el viernes pasado iniciaría con los trabajos en el referido fraccionamiento.

“El día de hoy, nada más dimos el arranque como simbólico para reencarpetar toda la colonia, pero a partir del lunes inician ya los trabajos. ¿Son más de 600? Seiscientos metros lineales de pavimento, guarniciones, banqueta, para que quede bien la entrada, digna”, comentó el alcalde.

De esta manera, se dio un inicio simbólico con un primer palazo de la retroexcavadora sobre la calle Puerto Escondido y Boulevard Puerto Nuevo. Recordando que Leggs Castro reiteró que este lunes darían inicio las obras de pavimentación, resaltando la importancia de trabajar juntos y en unidad para poder hacer llegar los beneficios a quienes más lo requieren.

Durante el recorrido por la zona mencionada, esta casa editorial observó que la obra aún no ha sido iniciada pese a que el alcalde se comprometió a hacerlo. Siendo que en la audiencia del viernes pasado, el alcalde recalcó su compromiso con el fraccionamiento.

“Hicimos el compromiso de estar aquí en Puerto Nuevo y nos aferramos a que fuera en este lugar para que les quedara limpio y puedan utilizarlo para que los niños jueguen o también para un parque. No sé, lo vamos a determinar en los próximos días, denos ideas diputado y le entramos con todo gusto para que tengan tres parques y no haya pretexto de no salir a hacer ejercicio”, continúo el munícipe.

Al acercanos a los residentes del lugar, hablamos con Patricia Anguiano, originaria de Guadalajara, Jalisco, quien lleva nueve años viviendo en San José del Cabo y comentó acerca de la obligación que tiene el gobierno en atender las demandas de la ciudadanía.

“Más a esta colonia que tiene tantas necesidades que nos escuchen y no sentirnos abandonadas más que nada, aprovechar para decir nuestras inquietudes y necesidades de aquí del fraccionamiento”, refirió Patricia.

De acuerdo con Virginia Leal, vecina del fraccionamiento, otra de las problemáticas que destaca del lugar es la basura que hay a los al rededores. Tema por el que se acercó a la dirección general de Ecología y Medio Ambiente, a fin de realizar un proyecto que ayude o aminore la cantidad de basura.

“La verdad sí me da tristeza ver tanta basura tirada en lo que es el fraccionamiento que se ensucie por eso, da un mal aspecto también al fraccionamiento y algo tenemos que hacer porque aquí en el parque juegan mis hijos, juegan los hijos de otros, y más que nada para darle un futuro mejor a los niños”, dijo.

Las personas cuestionadas sobre la audiencia ciudadana en el predio parque, confirmaron que las obras no han comenzado. Una ciudadana, quien no quiso identificarse, comentó que se enteró de la audiencia a la cual no acudió. A pregunta expresa del reencarpetamiento, contestó que no existen tales obras.

A tres días del primer informe de gobierno, el inicio de las obras en la colonia Puerto Nuevo suman ya dos días de retraso.