Revela Rubén Muñoz que desde septiembre no llegan recursos del Fonden

Espera Ayuntamiento de La Paz el recurso para atender los problemas en la zona rural

La Paz.- El presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez sostuvo que no han llegado los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que provienen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender las afectaciones en la zona rural por las lluvias del huracán “Lorena” en septiembre del 2019.

“Lo que corresponde al Fonden no hemos recibido los recursos; hay una gestión que está haciendo el Gobierno del Estado, pero la intención es que se atiendan cada uno de esos compromisos”, dijo.

Luego de la denuncia de los rancheros de que el Ayuntamiento no ha cumplido con los apoyos prometidos, sin recordar el monto que ha destinado para apoyar a los rancheros de las zonas rurales que resultaron afectados por las lluvias, tanto en su vivienda como en el campo, el Alcalde en entrevista aseguró que están a la espera que el Gobierno federal envíe el recurso porque hay afectaciones graves que se tienen que atender.

“Lo importante es que lleguen los recursos del Gobierno federal, porque tenemos ahorita el tramo carretero que va de Los Barriles a Boca del Álamo; son tres socavones que el Gobierno del Estado y Gobierno federal a través de la Junta Local de Caminos (JLC) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) esperan para que esos recursos se puedan materializar en una obra que es básica que es la carretera de esa región”, indicó.

El 23 de septiembre de 2019, el presidente municipal de La Paz Rubén Muñoz Álvarez, realizó un gira de trabajo en la zona rural que fue afectada por las lluvias que dejó el huracán “Lorena”, donde conoció las principales necesidades y se comprometió a apoyar a los habitantes de las diferentes rancherías, sin embargo Benito Salvador Crespo Domínguez, presidente del Comisariado Ejidal de San Vicente de Los Planes, sostuvo que los apoyos prometidos no han llegado. En esta gira de trabajo las principales solicitudes que recibió durante el recorrido, luego de su llegada de Brasil, fue el apoyo con material para construcción, debido a que los fuertes vientos destruyeron algunas viviendas, así como equipo para los agricultores que perdieron su equipo de trabajo.