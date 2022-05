Revelan dos nuevos videos en caso de Debanhi

Recientemente se viralizaron tres nuevos videos que fueron dados a conocer por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León con respecto al caso de Debanhi Escobar, la joven que desapareció el 9 de abril en Escobedo y 13 días después fue encontrada sin vida en una cisterna de un Motel en la colonia Nueva Castilla.

En un inicio los empleados del motel habrían asegurado que las cámaras de seguridad instaladas en dicho lugar no eran de grabación sino de monitoreo. No obstante, tiempo después conforme iban avanzando las investigaciones, se pudo demostrar lo contrario. Razón por la que la Fiscalía procedió contra los dueños del inmueble así como los encargados por falsedad de declaraciones y obstrucción en una investigación de feminicidio.

Luego de esto, la Fiscalía pudo tener acceso a una serie de videos de los últimos momentos en los que Debanhi se hallaba con vida, precisamente en el Motel. Ambos videos fueron revelados por la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidio, Griselda Nuñez Espinoza.

En uno de los videos captado por una cámara de seguridad dentro del restaurante de dicho lugar, muestra cómo un vehículo se detiene frente a la puerta del motel en la carretera de Nuevo Laredo-Monterrey, posteriormente, se observa a una silueta ingresando al auto.

Respecto a esto, la nueva titular asegura que la Fiscalía ya se encuentra analizando dicho video e indagando para ubicar dicho vehículo. Dijo que están recabando información de todas las personas que ingresaron ese día, sin embargo respecto a si esta persona sube a Debanhi o no, declaró que si bien las imágenes han resultado positivas para el caso, no se tiene más información al respecto, sólo que se percibe la entrada de la joven, más no la salida.

En tanto al segundo video se puede apreciar que Debanhi entra corriendo al Motel Nueva Castilla por la parte del acceso vehicular, para posteriormente dirigirse a la zona de las cisternas, lugar donde fue encontrado su cuerpo sin vida, luego de que presuntamente empleados del hotel reportaran a las autoridades un olor fétido proveniente de la zona.

En el tercer video se ve a Debanhi salir corriendo de la fiesta y a un hombre de camisa blanca va detrás de ella mientras ella se aleja de él.