Revisará Legislatura Estatal despenalización del aborto

Luego de las manifestaciones realizadas en varios puntos de la geografía estatal sobre la despenalización del aborto y de los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las diputadas María Luisa Ojeda González y Gabriela Cisneros, presidenta y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, asumieron el compromiso de atraer el tema para revisión de la actual legislatura estatal.

“En toda la República se está hablando del tema y precisamente los estados tenemos cada uno de nosotros como entidades federativas particularidades, entonces se estará abordando precisamente con las necesidades y demandas que se tenga en Baja California Sur, dialogando, consensuando y convocando a esa participación para la integración de este seguimiento sobre la despenalización del aborto a las mujeres sudcalifornianas”, refirió Gabriela Cisneros. “Si bien ya hay parámetros a nivel federal, es necesario llevar a cabo los trabajos en el estado que son parte de esta comisión de Igualdad de Género que en su momento estará dando seguimiento oportuno a este tema”, abundó. Dijo que ese como otros tantos son temas que van incluidos en esta comisión: “Asumimos el compromiso también de estar haciendo partícipes a la ciudadanía de ello y estaremos convocando, pidiéndoles el apoyo en su momento para dar seguimiento a esos trabajos”.

Sobre la grave problemática de los feminicidios en Baja California Sur, la legisladora priísta, Gabriela Cisneros, dijo que la comisión tiene diferentes asuntos en puerta seguimiento de la legislatura anterior, hay muchas ambigüedades pero habrá que tratar los asuntos para poder una una solución y aparte brindar apoyo a quienes son víctimas, a las familias y también que quienes han violentado el derecho de las mujeres en diferentes situaciones, hay mucho trabajo, pero tenemos el gran compromiso de dar seguimiento y atender esta problemática.

En la revisión de diferentes apartados del seguimiento o procedimientos que se han llevado a cabo legalmente y en esos momentos poner atención el legislativo para que no queden huecos, para que no haya salida para quienes están violentando a las mujeres en Baja California Sur y este delito pueda ser tipificado de la manera correcta porque el que no se den los números no quiere decir que no estén sucediendo las cosas, son temas muy delicados pero que habrán de dar seguimiento, concluyó.