“Revisará Sindicatura permiso de construcción en zona de riesgo” Alejandro Fernández

Cabo San Lucas.- Alejandro Fernández Briseño, síndico municipal de Los Cabos, dio a conocer que es inadmisible que autoridades de la XII administración de Los Cabos hayan permitido la construcción de un edificio en zona de riesgo y accediera tan a la ligera en una orden emitida por un juez de Distrito que otorgó un amparo indirecto para que inversionistas siguieran construyendo, cuando su obligación era buscar los mecanismos para hacer valer las leyes que impiden edificaciones en áreas inundables o de alta vulnerabilidad, señalando que el caso desde luego será atendido por esta instancia, ante la omisión de la pasada administración, declaraciones desprendidas sobre la denunciada interpuesta a Contraloría y Sindicatura por Álvaro Ramírez Gálvez, ex director de Planeación y Desarrollo Urbano, de una construcción en obra que se ubica en colonia El Tezal.

Refiriendo que la decisión del juez Tercero de Distrito de otorgar el amparo indirecto para que el desarrollador continuara construyendo a pesar de ser zona de riesgo dijo, “si es una orden judicial no podemos desacatarla por voluntad propia, sin embargo la pasada administración tuvo que considerar la resolución como no correcta y proceder a través de la Sindicatura y otras instancias para resolver el problema; tuvieron que solicitar una revisión del amparo, exponer de manera legal que no era correcta la decisión por los criterios o argumentos que hoy está manifestando Ramírez Gálvez”.

Refirió que en este caso el ex funcionario no pudo ser omiso, si creyó que la resolución del Juez no era la correcta tuvo que defender sus argumentos, si consideró que era incorrecto, su obligación era hacer valer la ley ante el propio juzgado y solicitar que otro juez revisara el caso, “no debió quedarse callado y ser omiso justificándose que un juez lo obligó. Hay que recordar que los funcionarios tienen la responsabilidades de velar por el cumplimiento de la ley, no para acceder a la presión de un juez”.

Al cuestionarle si este XIII Ayuntamiento de Los Cabos haría lo que la pasada administración no hizo, de actuar con responsabilidad y hacer valer la ley al no permitir la construcción en zona de riesgo, “tendremos que esperar el dictamen de las áreas correspondientes para realizar un análisis minucioso y determinar la situación en particular; hay que recordar que la ley marca que la instancia afectada en este caso, Planeación y Desarrollo Urbano tendrá que realizar el procedimiento ante el juzgado, sin embargo como procuradores del patrimonio y Hacienda del Municipio, Sindicatura trabajará de manera coordinada para defender los intereses municipales”.