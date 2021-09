“Se revisaran recursos invertidos en la Casa del Estudiante”

Luego de que el pasado 3 de agosto del presente año la Asociación de Estudiantes Sudcalifornianos en México enviara a diversas autoridades de Baja California Sur un comunicado en el que daban cuenta de las inconsistencias presentadas en la remodelación del inmueble y diversos temas más orientados a malas gestiones de recursos e injusticias, el gobernador, Víctor Castro Cosío aseguró que revisarán los recursos invertidos en la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México.

“Va a fortalecerse todo lo que signifique educación y entre ellos, la casa del estudiante[…] bueno, no solo la casa del estudiante, como les he dicho vamos a revisar las finanzas área por área, todo, de manera que nos permita no solo en la casa del estudiante, que se revise y al igual que en todas las áreas”, indicó.