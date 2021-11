En revisión el incremento de valores catastrales en el ejercicio 2022

Luego de conformada la Comisión Técnica de Catastro en el actual Ayuntamiento se está trabajando en el tema de los valores catastrales, donde la ley permite aumento al predial conforme a la inflación, así lo informó el tesorero municipal, Jonatan Vargas.

Indicó que se hará un análisis más profundo; “ porque hay que revisar muchos factores sociales, económicos, venimos saliendo de una recesión provocada por la pandemia y no quisiéramos castigar de momento a la ciudadanía, pero habría que valorar si estamos en condiciones de poder darle un aumento al predial que no se ha hecho en años, no ha incrementado el predial y algunos sectores de la población están muy conscientes por ejemplo el extranjero, reconoce que pagan muy poco del impuesto”.