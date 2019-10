Revoca Cabildo por mayoría acuerdo edilicio que otorgaba autorización de 6 anuncios luminosos en centro nocturno de CSL

El punto de acuerdo fue presentado por el síndico Alejandro Fernández, quien indicó que en respuesta a un recurso de reconsideración en contra de dicho acuerdo de Cabildo, promovido conjuntamente por Carlos Tinoco Balderas, presidente de Amigos de Cabo San Lucas; Marcelino Sotelo Galeana, presidente del Colegio de Arquitectos, Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y José Ignacio Labandeira, presidente de Canaco-Servytur, se revisó el caso y se determinó la revocación de dicha aprobación anterior.

Explicó el Síndico que los argumentos bajo los cuales se llegó a este dictamen de revocación del acuerdo de Cabildo del 10 de septiembre pasado, fue la violación al Reglamento de Imagen Urbana y que se contrapone a la propia Ley de Desarrollo Urbano del estado. Señaló que esos anuncios que se autorizaron no están permitidos por el propio reglamento, y dijo que él votó en contra por lo mismo, por violar el reglamento municipal y porque las licencias deben ser emitidas por el director del área correspondiente y no por Cabildo, Cabildo debe exhortar más no brincarse a las áreas, esa área dictaminó en su momento que no era favorable la opinión del promovente.

Ante los cuestionamientos por parte de la regidora Tabita Rodríguez, quien presentó el dictamen anterior que resultó a favor de los 6 anuncios luminosos y del regidor Julio Belmar Pimentel, de que no se tomó en cuenta ni se escuchó a la parte solicitante o el centro nocturno, el Síndico puntualizó: “esto no se trata de un litigio, de quién tiene o no la razón; nosotros resolvemos en base a una solicitud, es un recurso de reconsideración. Por supuesto, el afectado tiene a salvo sus derechos por si desea presentar algún recurso legal administrativo y civil si ellos lo consideran”.

-¿Síndico, se escuchó o no la voz de los promoventes de la colocación de los espectaculares?, se le preguntó

-No es requisito, el recurso está muy limitado; establece tres requisitos nada más, los cuales se cumplieron a cabalidad y con ello dan formalidad al recurso de reconsideración.

Por su parte, la regidora Tabita Rodríguez preguntó al Síndico municipal si se le concedió el derecho de audiencia a la parte afectada que es Coco Bongo Show y si se les notificó de lo que se estaba presentando por los empresarios, para poder tomar la determinación de presentar el recurso de reconsideración, pues consideró que debe ser importante el haber tomado en cuenta a todas las partes y no solamente dar oído a la parte quejosa.

Por su parte, el regidor Julio Belmar Pimentel manifestó no estar de acuerdo con la resolución que el Síndico presentó a consideración, derivado de la trigésima cuarta sesión pública ordinaria de Cabildo, acta 59, celebrada el 10 de julio del 2018, dentro de los asuntos del orden del día en el punto 16 del dictamen de la Comisión de Asuntos Legislativos y Reglamentarios mediante la cual se aprueba el nuevo Reglamento de Imagen Urbana de BCS, el proyecto se llevó a cabo con apoyo de Canaco, Canirac, Ingenieros y Arquitectos y el Implan, con su ayuda técnica para delimitar las zonas idóneas que se plasman en el reglamento vigente, que están considerados en el PDU 2040.

Dicho Reglamento de Imagen Urbana señala en su artículo tercero, inciso 35, como concepto Boulevard Turístico Lázaro Cárdenas y Marina, la vía principal del centro urbano turístico y comercial del puerto, contempla una serie de giros eminentemente turísticos; está compuesta por Lázaro Cárdenas y Paseo Marina, aquí está la excepción de la regla, en virtud de que esta zona está impactada visualmente y está en el corazón de los centros nocturnos, que es del agrado del turismo.

Artículo 8, señala que para el caso de los regímenes de propiedad en condominio, únicamente aplica tratándose de publicidad exterior que sean instalados visibles o percibidos desde las vialidades en el territorio del municipio. Fracciones e y f del artículo 9 del Reglamento de Imagen Urbana que dice:

e).- Centro urbano turístico comercial de San Lucas, es el principio no de comercios y de servicios de centros población, ese lugar donde se genera la mayor actividad turística no incluye bulevard turístico Lázaro Cárdenas y Marina, área definida en el PDU.

F).-Boulevard Turístico Lázaro Cárdenas y Marina es la vía principal del centro urbano, comercial y turístico, esa vía considera una serie de giros predominantemente turísticos, por ser esa zona turística requieren tratamiento diferenciado al resto de las zonas centro urbano turístico comercial de CSL.

Por lo que el dictamen que se aprobó con anterioridad, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población serán ejercidas de manera concurrentemente por el Ejecutivo del estado y sus ámbitos municipales en el ámbito de su jurisdicción y competencia que les determina la Constitución Política Federal y Estatal, siendo autoridad en consecuencia el Ayuntamiento.

“Por lo que nuestro dictamen fue apegado a derecho, conforme lo he descrito con anterioridad; además, el recurso de reconsideración, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o cualquier acto de autoridad que se reclame en esta vía, lo que se traduce en el principio denominado instancia de parte agraviada; en ningún momento el proyecto de resolución que nos ponen a consideración ha comprobado su interés jurídico como menciona el artículo 183 del Reglamento Interior Municipal como requisito, los presupuestos para la procedencia del recurso interpuesto es la comprobación plena del interés jurídico del promovente, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar el escrito respectivo”, sostuvo.

Concluyó: “No presenta la comprobación plena del derecho jurídico y no satisfacen dichos argumentos, lo planteado por el Síndico, insistió. Por lo que no satisface dichos requisitos, se debe desestimar de plano y eso solicito y debe subsistir el dictamen inicial”.

Después de una amplia discusión, votaron en contra los regidores Héctor Torres, Berenice Serrato, Isabel Castro, Belmar Pimentel y Tabita Rodríguez, por lo que la reconsideración se avaló por mayoría edilicia.

Aprueba Cabildo Plan Parcial del Tezal

En el marco de la sesión edilicia, el Cabildo por unanimidad aprobó también la creación del Plan Parcial del Tezal, relativo al documento enviado por el C. Alan Humphrey Gamboa, representante legal de la persona moral denominada Consejo Ciudadano del Tezal AC.