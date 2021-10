Revolvedora se vuelca en Costa Azul por exceso de velocidad

Francisco Cota Márquez, subdirector de Protección tuvo a informar que aproximadamente a las 4:30 de la tarde de este 29 de octubre se registró un accidente vial en el tramo carretero federal San José del Cabo-Cabo San Lucas mismo que solo dejó pérdidas materiales.

Expuso que a la altura de Costa Azul una unidad tipo revolvedora por exceso de velocidad perdió el control impactando en el muro central de contención motivo por el cual se volcó.

Explicó que no hubo daños a terceros solo el conductor de la unidad tuvo lesiones, mismo que fue atendido en tiempo y forma por los paramédicos en el lugar de los hechos y al no presentar lesiones de consideración no hubo necesidad de traslado.

No obstante, dijo, “aseguramos la escena del accidente y ahorita estamos dando atención a la fuga de combustible que hay en el lugar, también estamos retirando el material de concreto para evitar otro accidente”.

Finalmente dio a conocer que a la escena acudieron elementos de Bomberos, Cruz Roja, Guardia Nacional de la división de Caminos, así como Protección Civil.