El rezago educativo que dejó la pandemia el reto de los profesores

La nueva normalidad derivada de la pandemia por Covid-19, sin duda dejó en claro que el maestro no lo sabe todo y ello los obligó no solo a aprender a lidiar con las nuevas tecnologías, sino también a redefinir sus métodos de enseñanza, así lo compartió en entrevista para CPS Noticias, Leonardo Martínez Pérez, docente de historia de profesión, esto en el marco del Día del Maestro que se conmemora este 15 de mayo.

“Ahí ves al ser humano que, pues también tenía problemas, que también tenía ansiedad por saber cuándo regresar, si los chicos estaban aprendiendo, entonces yo como les dije a mis alumnos en algún momento, este ciclo de la pandemia lo construimos todos, si algo no funcionaban pues tenían que decirnos, nos estamos aburriendo, no estamos aprendiendo, pues uno tenía que adecuarse a ello; obviamente también el miedo del profesor de decir, no, no puedo cambiar nada y así doy mis clases y voy a comprar mi pizarrón y voy a hacer como si estuviera en el salón, también era válido, ahí vez el miedo quizás de algunos compañeros porque así aprendieron a enseñar y así se van a morir enseñando”, manifestó.