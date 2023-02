Rihanna interpretará “Lift Me Up” de “Pantera Negra: Wakanda por siempre” en los Oscar

Tras su participación en el Super Bowl hace un par de semanas, se dio a conocer que Rihanna interpretará “Lift Me Up” en la 95 edición de los Oscar, que se realizará el 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Esta información fue confirmada por Glenn Weiss y Ricky Kirshner, los productores ejecutivos de la ceremonia más importante de Hollywood que será conducida por Jimmy Kimmel este año.

“Lift Me Up” está nominada como “Mejor Canción Original” por la película “Pantera Negra: Wakanda por siempre”, la cual compite contra “Applause” de Sofia Carson (Tell It like a Woman), “Hold My Hand” de Lady Gaga (Top Gun: Maverick), Naatu Naatu” de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava (RRR), “This Is A Life” de Son Lux, David Byrne y Mistki (Everything Everywhere All at Once).

Esta canción están involucradas muchas personas, ya que la composición sonora estuvo a cargo de la intérprete de “Diamons”, la cantante pop nigeriana Teams, el compositor sueco Ludwig Göransson y el director estadounidense Ryan Coogler.

Fue durante su presentación en el Super Bowl que Rihanna anunció su segundo embarazo, la sorpresa conmocionó a muchos, pues permaneció por casi siete años lejos de los escenarios. Aunque su participación en dicho evento deportivo desató toda una polémica por haber hecho playback, contó con 103 mil 8 millones de espectadores tan solo en Estados Unidos.

Por otra parte, esta secuela de Marvel, Pantera Negra, contó con diversas nominaciones como Mejor Maquillaje y Penado, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Actriz de Reparto, Mejores Efectos Visuales y, por supuesto, Mejor Canción Original.