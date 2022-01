Rihanna, la reina de Barbados, está embarazada

La reina de Barbados, Rihanna, está embarazada. La cantante y empresaria de 33 años de edad, espera a su primer bebé con el rapero A $AP Rocky. La noticia se divulgó a través de unas fotografías que circularon, en el Diario E! Entertainment; en ellas se puede apreciar la pancita, de la también diseñadora de moda y actriz.

Te puede interesar: Soy Georgina: la historia de la Cenicienta moderna

Hace un año, el rapero y la reina de éxitos como “Umbrella” o “Love On The Brain” oficializaron su noviazgo. Los rumores de que esperan a su primer hijo, empezaron a incrementar este fin de semana; luego de una serie de fotografías tomadas por el artista Diggzy, en las que se muestra a Rihanna con una chamarra rosa, y el vientre expuesto, al tiempo que es abrazada por su pareja A$AP, mientras le da un beso en la frente.

La pareja empezó a salir desde el 2020, pero no fue hasta finales del 2021 que confirmaron su noviazgo. Apenas el año pasado, el rapero de 33 años de edad, confesó a un medio estadounidense que Rihanna era el amor de su vida:

En la misma entrevista compartió su deseo de tener un bebé con Rihanna:

Actualmente Rihanna goza de una acaudalada fortuna. Es la artista femenina más rica del mundo y, en 2021 entró a la lista de los “multimillonarios”, de la revista Forbes. Recordemos que su fortuna no deriva sólo de su música, sino de sus negocios en el mundo de la moda y belleza, que le han dejado jugosas ganancias.

Apenas en noviembre, Rihanna asistió a Barbados para recibir el Premio al “Héroe Nacional”, con un vestido ajustado naranja, despertando el rumor de un posible embarazo. En las fotografías se le veía con un ligero estómago abultado que trataba de tapar con su bolsa, lo que despertó el rumor.

BREAKING: Rihanna is conferred with the honor of National Hero of Barbados by the prime minister pic.twitter.com/I036f4O2zx

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021