Rihanna estará en el show de medio tiempo del Super Bowl

La artista de pop estadounidense Rihanna confirmó su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl. El juego está programado para jugarse el 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.A través de una publicación en sus redes sociales, la cantante subió una foto sosteniendo el balón oficial de la NFL.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri)

La misma liga compartió un posteo confirmando la participación de la autora de éxitos como ‘Umbrella’, ‘Don’t stop the music’, ‘Love the way you lie’, entre otros.

En medio de la jornada dominical correspondiente a la semana 3 de la NFL, la artista con más de 250 millones de discos vendidos confirmó que vuelve a los escenarios y lo hará nada más y nada menos que en el del partido más importante de la temporada, en un evento que es visto por más de 208 millones de personas en el mundo, según la NFL.

A pesar de no sacar nuevo material desde hace seis años, su legado sigue vigente y la noticia ya generó revuelo en todo el mundo. ‘RiRi’ cuenta con más de 200 premios, entre los que destacan 9 Grammys y 12 Billboard Music Awards.

Por último, Rihanna es una de las artistas más esperadas por los aficionados en un show de medio tiempo. De hecho, hubo rumores que se habría negado a participar en el Super Bowl LII en señal de apoyo a Colin Kaepernick.