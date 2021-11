Sujetos protagonizan riña en zona turística de CSL

Carlos Tinoco Balderas, presidente de Empresarios de Los Cabos, dio a conocer que el pleito callejero ocurrido días atrás en la zona turística de Cabo San Lucas, es un hecho inadmisible que no puede ocurrir, sobre todo considerando que había turistas y familias con menores que disfrutaban de un día festivo en plena zona turística.

Aseveró que es increíble como bandas de jóvenes se enfrentan de manera salvaje en plena vía pública, minutos después de que autoridades de Seguridad Pública acababan de realizar su recorrido por la zona, hecho que se salió de control y que demuestran el resentimiento que una persona puede tener hacia otra sin importar estar en medio de un evento familiar en el que niños pedían dulces. Definitivamente es reprobable.

“Sí hubo vigilancia y presencia de la autoridad durante la noche, pero estas pandillas esperan a que la policía se dé la vuelta para hacer de las suyas, algo reprobable y que no quisiéramos que se volviera a repetir y que nos queda, más que exhortar a la gente, a las familias y a la juventud a que se porten bien, no es nada bueno, dar esta imagen, definitivamente no lo vemos con buenos ojos”.