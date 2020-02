Rinden homenaje al ex gobernador Víctor Manuel Liceaga Ruibal a 8 años de su fallecimiento

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- A 8 años de su fallecimiento rinden homenaje al ex gobernador Víctor Manuel Liceaga Ruibal.

Con la presencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno se llevó a cabo la ceremonia luctuosa en el Panteón de Los Sanjuanes.

Durante el desarrollo de la ceremonia, Ana Luisa Guluarte Castro, directora general del régimen estatal de Protección Social en Salud, expresó y compartió durante su discurso los diversos cargos e importantes acciones que durante su gestión se lograron, entre ellas, la promulgación de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para garantizar mediante procedimientos y estrategias el arraigo en los habitantes de la sociedad y la preservación del equilibrio ecológico sudcaliforniano.

Así mismo, destacó entre los logros más apremiantes por la sociedad sudcaliforniana la creación de la Secretaría de Bienestar Social.

“Otra acción de mucha relevancia, ya que hasta la fecha lleva implícita la satisfacción de las necesidades más apremiantes de los habitantes de nuestra media península, la creación de la Secretaría de Bienestar Social, lo que ocurrió prácticamente a un mes de iniciado su ejercicio gubernamental, separando normativamente de la Secretaría General de Gobierno, tareas relativas al control de las secretarías de Salud, Educación y Cultura, que se concentraron en la nueva secretaría del gabinete estatal”, detalló.

Por su parte, Víctor Manuel Liceaga Trueba, hijo del ya fallecido ex gobernador Víctor Manuel Liceaga Ruibal, expresó que su padre, más allá de su quehacer político fue un hombre muy querido por la sociedad sudcaliforniana, ya que dejó una semilla que a pesar de los años sigue en la memoria.

“Independientemente de su parte política fue un gran hombre, con mucha identidad en el estado, con mucho fortalecimiento, y lo quería mucho el estado, y luchó para sacar todas las cosas que estaban a su alcance adelante para darle un mejor futuro al estado, como dice ahora el nuevo gobierno y se reconoce el trabajo realizado por él… Los tiempos cambian radicalmente, él dejó una semilla muy muy bien sembrada, el trabajo que hizo en su momento, se ha ido recordando durante la historia”, manifestó.

Luego de las emotivas palabras, invitados y autoridades se dispusieron a rendir una guardia de honor y realizar la ofrenda florar en la tumba del ex gobernador Víctor Manuel Liceaga Ruibal.

Cabe señalar que Víctor Manuel Liceaga Ruibal, ex gobernador de nuestra entidad, nació en La Paz Baja California Sur un 11 de febrero de 1935 y fallece a los 77 años de edad en San José del Cabo el 13 de febrero del 2012. De profesión abogado, político sudcaliforniano, militante y miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tercer gobernador del estado de BCS, de 1987 a 1993, ocupó otros cargos como senador de la República, diputado federal en representación de BCS y se desempeñó como jefe de delegacional de Iztapalapa.